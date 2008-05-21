У Ющенка жалкують, що Тимошенко не послухала Богатирьову

Питання, що стосується компанії Vanco, буде розглянуте на засіданні Ради національної безпеки та оборони через два тижні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник глави Секретаріату Президента, представник Президента в Кабінеті міністрів України Олександр ШЛАПАК сьогодні журналістам.

«Упевнений, що розгляд цього питання відбудеться на РНБО через два тижні», - сказав О.ШЛАПАК.

Він також підкреслив, що Секретаріат Президента не є експертом у цьому питанні, й необхідно провести додаткові консультації з юристами.

Заступник глави Секретаріату Президента висловив жаль із приводу того, що уряд не прислухався до рішення РНБО про створення спеціальної комісії, яка повинна була протягом двох тижнів «не зі слів, не на слух, як це зробив уряд, а в результаті спеціального аналізу» зробити висновок про законність передачі прав на розробку надр шельфу Чорного моря.

Як повідомляв УНІАН, У 2006 р. Vanсo International Ltd. виграла перший відкритий конкурс і уклала в жовтні 2007 р. із Кабінетом міністрів України угоду про розподіл продукції, яка видобуватиметься в межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря.

25 квітня цього року Міністерство охорони навколишнього природного середовища України доручило Державній геологічній службі анулювати ліцензію компанії Vanco Prickerchenska Ltd. на користування надрами.

Після цього Vanco почала міжнародну арбітражну процедуру проти уряду України і заявила, що вважає незаконним анулювання ліцензії.

19 травня перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ заявив, що уряд не має наміру міняти позицію щодо компанії Vanсо.

Тим часом Генеральна прокуратура України винесла протест до Мінприроди щодо неправомірного наказу про анулювання спеціального дозволу на користування надрами континентального шельфу Чорного моря компанії «Венко Прикерченська ЛТД». Цим документом зупинено дію наказу Мінприроди із зобов`язанням його скасувати.

Крім того, Президент України Віктор ЮЩЕНКО ввів своїм указом в дію рішення Ради національної безпеки та оборони про створення Міжвідомчої робочої групи з вивчення питань дотримання законодавства при укладанні й виконанні Угоди про розподіл вуглеводнів, що вибуватимуться в межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря, між державою Україна та компанією Vanco. Групу очолила секретар РНБО Раїса БОГАТИРЬОВА.