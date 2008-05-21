У Тимошенко помітили, що інфляція зменшилася

Міністр фінансів України Віктор ПИНЗЕНИК відзначає уповільнення темпів інфляції в країні з початку травня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні журналістам.

«Зараз дуже хороша тенденція. Я сподіваюся, що остання декада не вийде за рамки цих тенденцій… По тому колу, яке ми маємо можливість досліджувати - це неповний перелік товарів, - тенденція хороша. Вона (інфляція - УНІАН) була вже в першій декаді значно нижча, друга декада - приблизно в 4 рази нижча, ніж було в першій декаді. Тобто, результати є», - сказав міністр.

В.ПИНЗЕНИК зазначив, що є сигнали до істотного уповільнення темпів інфляції.

Крім того, він додав, що «пакет антиінфляційних законів давно подано».

Довідка УНІАН. За даними Держкомстату, в Україні інфляція в квітні 2008 р. до квітня минулого року становила 30,2% (у квітні 2007 року до квітня 2006 року - 10,5%), у січні-квітні до аналогічного періоду 2007 року - 24,4% (у січні-квітні 2007 року до січня-квітня 2006 року - 10,3%).

Держбюджет-2008 розрахований із урахуванням таких макропоказників: номінальний ВВП - 889,4 млрд. грн. (у середині лютого 2008 року Кабмін збільшив прогнозний показник ВВП України на 2008 рік до 921 млрд. грн.); зростання ВВП - 6,8%; інфляція - 9,6%; дефіцит бюджету - 20,1 млрд. грн. (2,26% від ВВП).

У квітні ц.р. Світовий банк погіршив прогноз інфляції в Україні за підсумками 2008 року з 13,8 до 17,2%. Прогноз зростання валового внутрішнього продукту за підсумками поточного року Світовий банк залишив без змін - на рівні 5,5%.

За прогнозами Європейського банку реконструкції та розвитку, середньорічна інфляція в Україні в 2008 році становитиме 11,7%, зростання ВВП - 6%.