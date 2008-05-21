Кріль хотів би подивитися на чисті руки газової принцеси

Народний депутат України, голова політичної партії “Єдиний Центр” Ігор КРІЛЬ вважає, що замість реальної роботи прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО мігрує столичними майданчиками і займається агітацією.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі “Єдиного Центру”.

«Заяви на межі фолу – спеціалізація ТИМОШЕНКО. Вона привчила народ до гучних промов, відмовляючись говорити про реальну роботу, бо говорити нема про що», – сказав І.КРІЛЬ, коментуючи вчорашню заяву Ю.ТИМОШЕНКО про переслідування її команди владою.

«Потрібно, щоб хтось нагадав прем’єру, що вона є керівником виконавчої гілки влади, і звітувати про роботу – її справа, як і захист національних інтересів», – ввжає депутат.

«Проте, звичайно, займатися агітацією, мігруючи по майданах і майданчиках Києва із «сенсаційними» заявами, набагато вигідніше для рейтингу», – додав він.

Коментуючи слова Ю.ТИМОШЕНКО про те, щоб «усі у помаранчевій команді виклали руки на стіл і сказали, що ці руки ніколи не крали», І.КРІЛЬ зауважив: «Хотілося б, щоб «газова принцеса» середини 90-х зробила те саме, причому разом зі своїми підлеглими. Цікаво було б подивитися».