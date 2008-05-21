СБУ викликала Медведчука для надання пояснень

Служба безпеки України викликала громадянина Віктора МЕДВЕДЧУКА для надання пояснень щодо використання під час виборчої кампанії у Києві виборчої технології «Вавілон».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомила заступник керівника прес-центру СБУ Лада САФОНОВА.

Як повідомляв УНІАН, 19 травня тимчасово виконуючий обов’язки голови СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО заявив, що Службою безпеки задокументовано 35 випадків підкупу виборців і викрито схему підкупу виборців під назвою «Вавілон», яка є розробкою російських політтехнологів.

20 травня керівник прес-центру СБУ Л.САФОНОВА повідомила, що протягом останньої доби СБУ запобігла організації застосування технології «Вавілон» у Деснянському та Дніпровському районах столиці. Також за результатами вжитих СБУ заходів не допущено утворення тільки в Деснянському районі 114-ти т.зв. робочих дільниць, на яких мали працювати 1 тис. 140 «бригадирів» з метою організації застосування цієї корупційної схеми.