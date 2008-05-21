Тимошенко радять прислухатися до критики Європи

Народний депутат України, член політичної партії “Єдиний Центр” Віктор ТОПОЛОВ вважає, що Україна за короткий час здійснила відчутний ривок у напрямку інтеграції у світову економіку.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі “Єдиного Центру”.

«Про це свідчить і вступ у СОТ, і проведення у нас зборів керівників ЄБРР, і Енергетичний саміт, який відкриється в Києві завтра. Україна має всі шанси вирішити за рахунок цього ряд своїх економічних проблем, але для цього потрібна ефективна робота уряду, якої поки що не видно», - сказав В.ТОПОЛОВ.

Він нагадав, що президент ЄБРР Жан ЛЕМ’ЄР під час візиту в Україну цього тижня вказав на ті ж проблеми розвитку України, на яких протягом останніх місяців наголошує Президент Віктор ЮЩЕНКО.

«Окрім інфляції, це стосується реформ в агропромисловому секторі, програми енергозбереження, адмінвтручання в економіку”, - сказав В.ТОПОЛОВ, додавши: “Прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО мала б прислухатися до критики європейців і замість того, щоб робити акцент на політичних питаннях, зосередитися на поточній кропіткій роботі в уряді».