Тимошенко сподівається виграти суд у "камікадзе" з Vаncо

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО виключає можливість міжнародних позовів і штрафних санкцій до України у зв`язку з її одностороннім виходом з угоди з американською компанією Vаncо про спільний розподіл продукції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на брифінгу в Кабінеті міністрів.

«Те, що відбулося з Vаncо, всі розуміють, що там відбулося. Ніяких не буде позовів і ніяких штрафних санкцій. А навіть якщо якісь камікадзе на основі таких незаконних дій звернуться до будь-якого міжнародного суду, Україна не просто це виграє, а виграє дуже сильно всі ці спори», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр також зазначила, що сьогодні уряд одностайно підтримав рішення про вихід з угоди. «Я дуже ціную єдність уряду. Ми ухвалили всі необхідні рішення для захисту національних інтересів, прийняли одностайно», - наголосила вона.

При цьому глава уряду повідомила, що найближчим часом всі рішення, що стосуються ситуації навколо Vаncо, будуть опубліковані на урядовому порталі.

Як повідомляв УНІАН, у 2006 році Vanсo International Ltd. виграла перший відкритий конкурс і уклала в жовтні 2007 р. з Кабінетом міністрів України угоду про розподіл продукції, яка видобуватиметься в межах Прікерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря.

25 квітня цього року Мінприроди анулювало ліцензію компанії Vanco Prickerchenska Ltd. на користування надрами.

Після цього Vanco почало міжнародну арбітражну процедуру проти уряду України і заявила, що вважає незаконним анулювання ліцензії.

19 травня перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ заявив, що уряд не має наміру змінювати позицію відносно компанії Vanсо.

Тим часом Генеральна прокуратура України винесла протест до Мінприроди щодо неправомірного наказу про анулювання спеціального дозволу на користування надрами континентального шельфу Чорного моря компанії «Венко Прікерченськая ЛТД». Цим документом зупинено дію наказу Мінприроди із зобов`язанням його скасувати.

Разом з тим, сьогодні, 21 травня, Кабінет міністрів на своєму засіданні ухвалив рішення про односторонній вихід з угоди з компанією Vanco про розподіл продукції.