Донецький чиновник за хабар загримів до СІЗО

Сьогодні Печерський районний суд Києва виніс рішення про взяття під варту заступника голови Старобешевської районної державної адміністрації Донецької області Івана КАННА за отримання 250 тис. грн. хабара.

Про це УНІАН повідомила речник начальника Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України Олена МЕЛЬНИК.

Як повідомляв УНІАН, 20 травня прокурор Донецької області Віталій МУРЗА повідомив, що у Донецькій області за отримання хабара затриманий заступник голови Старобешевської райдержадміністрації І.КАННА.

"Наскільки я знаю, його затримано. Подробиць не знаю, на жаль. Операцію проводили ГУБОЗ Києва і Генпрокуратура", - сказав В.МУРЗА.

Крім того, у прес-службі обласної прокуратури уточнили, що Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу відносно затриманого "за фактом отримання хабара в сумі 50 тис. доларів США за сприяння в наданні двом громадянам земельних ділянок загальною площею 3,6 га".