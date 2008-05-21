Тимошенко сьогодні не піде до Ющенка (доповнено)

Зустріч, яка планувалася сьогодні в Секретаріаті Президента за участю глави держави Віктора ЮЩЕНКА, прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО і лідерів парламентських фракцій о 15.00, відмінено Президентом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила Ю.ТИМОШЕНКО сьогодні на брифінгу в Кабінеті міністрів.

Водночас прем`єр-міністра повідомила, що планує звернутися до Президента з проханням провести таку зустріч.

Коментуючи інформацію про підписання членами Кабміну листа до В.ЮЩЕНКА з проханням про зустріч, Ю.ТИМОШЕНКО сказала: «Ніяких рішень Кабмін не приймав надсилати листи".

"Єдине, - додала вона, - ми пропонуватимемо Президенту, щоб все ж таки провести зустріч спільну між урядом і Президентом. І обов`язково зняти всі питання, які викликають сьогодні дискусію".

Як повідомляв УНІАН, за словами міністра транспорту і зв`язку Йосипа ВІНСЬКОГО, на сьогоднішньому засіданні Кабміну було підписано лист до Президента, в якому члени Кабінету міністрів просять В.ЮЩЕНКА про зустріч "тет-а-тет" для обговорення роботи уряду.

Міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО, який підписав цей лист, в коментарі УНІАН зазначив, що «з нашої точки зору, Президент не володіє всією повнотою інформації про діяльність уряду, часто вона доходить до нього у спотвореному вигляді».