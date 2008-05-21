Черновецький особисто пікетує Кабмін

Мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ приєднався до учасників мітингу біля будівлі Кабінету міністрів України та підтримав вимоги киян до уряду та особисто до прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, згідно з якими уряд має у місячний термін або підвищити пенсії і зарплати столичним пенсіонерам та бюджетникам, або піти у відставку.

Як передає кореспондент УНІАН, другий день поспіль під будівлею Кабміну проходить мітинг, учасники якого висловлюють незгоду з політикою уряду та керівництва БЮТ. Вздовж Маріїнського парку, на земляному валу розміщені гасла з вимогами: «ТИМОШЕНКО, вимагаємо конкретних дій або йди у відставку!», «БЮТ очистити від бруду», «Юля, влаштуй своєму списку «чистий четвер»», «Брудних забудовників не пустимо в Київраду!».

«Велика кількість людей просто не витримує нинішніх темпів подорожчання життя», - зазначив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ в інтерв’ю журналістам.

Учасники мітингу вимагають від Кабміну та особисто Ю.ТИМОШЕНКО протягом місяця вжити заходи для покращення ситуації в економіці або піти у відставку.

«Левова частка відповідальності за поглиблення економічної кризи та за наростання соціальної апатії лежить на уряді та на його главі. Ми вимагаємо припинити політику ігнорування інтересів киян та всіх громадян нашої країни. Вимагаємо збільшити мінімум у 2 рази пенсії київським пенсіонерам і зарплати працівникам бюджетної сфери, які найбільшою мірою постраждали від вашої бездарної економічної політики, росту інфляції та подорожчання продуктів харчування. Тому ми вимагаємо негайно зупинити зростання цін на товари першої необхідності», - йдеться у зверненні до уряду, підписаному учасниками мітингу.