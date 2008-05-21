ГПУ порушила кримінальну справу щодо екс-заступника голови СБУ Сацюка

Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу стосовно колишнього першого заступника голови СБУ, який працював на цій посаді у 2004 році.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури, справу порушено за ч. 2 ст. 423 Кримінального кодексу України (зловживання військовою службовою особою службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Як установлено перевіркою, проведеною Службою безпеки України, 2 липня 2004 року першим заступником голови СБУ було видано розпорядження, яким, всупереч вимогам законодавства, зобов’язано начальників регіональних органів та Фінансово-економічного управління СБ України відкрити поточні рахунки для зберігання коштів, вилучених у правопорушників, у одному з комерційних банків.

На виконання цього розпорядження до вказаного банку було переведено 43,7 млн. грн., які перебували у ньому 5 місяців. За умовами укладених договорів ця фінансова установа нараховувала на залишок коштів лише 1% річних, у той час, коли попередні договори з іншими банками передбачали нарахування від 2% до 5% річних.

За оцінками фахівців Контрольно-ревізійної інспекцій Апарату голови СБУ, у результаті такого погіршення умов розміщення коштів державі заподіяно збитки у вигляді недоотримання спеціальним фондом державного бюджету України 128 тис. грн.

Проведення досудового слідства у справі доручено військовій прокуратурі Центрального регіону України.

Розшук колишнього першого заступника голови СБУ підрозділами МВС України, Служби безпеки України та Національного центрального бюро Інтерполу в Україні триває.

Як відомо, у 2004 році на посаді першого заступинка голови СБУ перебував Володимир САЦЮК.