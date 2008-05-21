Тимошенко впевнена, що Україна виграє всі суди проти "Татнафти"

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО впевнена, що Україна виграє всі суди за позовом ВАТ «Татнафта», поданого на суму понад 1,1 мільярдів доларів у зв`язку з, як заявляють у ВАТ, «захопленням переробного підприємства "Укртатнафта".

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на прес-конференції після засідання Кабінету міністрів.

«Я думаю, що всі суди, які стосуються цього питання, Україна виграє тому, що у нас є внутрішні присуди. Це не рішення уряду, а рішення судів усіх інстанцій України», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО

Вона зазначила, що для міжнародного розгляду всі українські суди, від першої до останньої інстанції, зможуть надати «свої аргументовані рішення». «Думаю, що Україна має дуже надійну правову позицію в цьому питанні», - підкреслила прем`єр-міністр.

Нагадаємо, російська компанія "Татнафта" 21 травня пред`явила позов владі України на суму понад 1,1 мільярдів доларів "у зв`язку із захопленням переробного підприємства "Укртатнафта".

Позов направлено згідно з Арбітражним регламентом Комісії з міжнародної торгівлі при ООН.

"Підставою для подачі позову послужило порушення угоди про заохочення та взаємозахист інвестицій, підписаної між Україною та Росією. Позов подається у зв`язку із захопленням підприємства в жовтні 2007 року і втратою російськими акціонерами можливості управляти підприємством", - зазначило джерело в "Татнафті".

Довідка УНІАН. ЗАТ «Укртатнафта» створено в 1994 році відповідно до указів Президентів України і Татарстану на базі Кременчуцького НПЗ. Проектна потужність підприємства становить 18,6 млн. тонн переробки нафти на рік.

61,346% акцій «Укртатнафти» належить державі й передані до статутного фонду НАК «Нафтогаз України», 28% - Міністерству майна та земельних ресурсів Татарстану (у жовтні 2006 року передані в довірче управління ВАТ «Татнафта»), 8,6% - компанії «Татнафта» (Татарстан), 1,2% акцій володіє ТОВ «Корсан», афільоване з групою «Приват».