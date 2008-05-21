Посол США дуже розчарований рішенням Тимошенко (заява)

Посол США в Україні Вільям ТЕЙЛОР розчарований рішенням Кабінету міністрів України про односторонній вихід з Угоди про розподіл продукції, укладеної з американською компанією «Венко”, і закликає переглянути це рішення.

Про це йдеться у заяві посла, переданій УНІАН прес-службою Посольства США.

“Я дуже розчарований тим, що Кабінет міністрів сьогодні в односторонньому порядку здійснив кроки із розірвання Угоди про розподіл продукції, яку уряд України уклав з американською компанією «Венко». Уряд України, для того, щоб приваблювати інвесторів, особливо у сектори, життєво важливі для енергетичної безпеки, повинен ясно показати, що він поважає святість контрактів та верховенство права”, зазначається в заяві.

В.ТЕЙЛОР заявляє, що Посольство США продовжує вважати, що безпосереднє обговорення між двома сторонами може прибрати непорозуміння, яке лежить в основі цієї конфліктної ситуації. Він наголосив, що дотепер цього не відбулося, незважаючи на чітку обіцянку зробити це.

“Ми закликаємо уряд переглянути своє рішення і повернутися до політики діалогу, з тим, щоб цей проект, важливий для енергетичної безпеки України, міг повернутися до реалізації”,зазначає посол.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 травня, Кабінет міністрів на своєму засіданні ухвалив рішення про односторонній вихід з угоди з компанією Vanco про розподіл продукції.

У 2006 році Vanсo International Ltd. виграла перший відкритий конкурс і уклала у жовтні 2007 р. з Кабінетом міністрів України угоду про розподіл продукції, яка видобуватиметься в межах Прікерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря.

25 квітня цього року Мінприроди анулювало ліцензію компанії Vanco Prickerchenska Ltd. на користування надрами.

Після цього Vanco почало міжнародну арбітражну процедуру проти уряду України і заявила, що вважає незаконним анулювання ліцензії.

19 травня перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ заявив, що уряд не має наміру змінювати позицію відносно компанії Vanсо.

Генеральна прокуратура України винесла протест до Мінприроди щодо неправомірного наказу про анулювання спеціального дозволу на користування надрами континентального шельфу Чорного моря компанії «Венко Прікерченськая ЛТД». Цим документом зупинено дію наказу Мінприроди із зобов`язанням його скасувати.

Сьогодні, 21 травня, Кабінет міністрів на своєму засіданні ухвалив рішення про односторонній вихід з угоди з компанією Vanco про розподіл продукції.