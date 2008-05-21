Москаль пропонує перенести одне міністерство у Донецьк
"Перебування на Хрещатику є недоцільним"
Народний депутат України Геннадій МОСКАЛЬ звернувся з депутатським запитом на ім’я прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО з проханням розглянути можливість перенесення Міністерства вугільної промисловості України з Києва у Донецьк або Луганськ.
Про це він повідомив кореспонденту УНІАН.
За словами Г.МОСКАЛЯ, перебування цього міністерства на Хрещатику є недоцільним, оскільки насамперед кадри для нього підбираються з Києва або Київської області.
Якби це міністерство було максимально наближене до тих регіонів, де видобувається вугілля, то його комплектація відбувалася б більш досвідченими кадрами, і це допомогло б швидше вирішувати проблеми, які сьогодні існують у вугільній промисловості, пояснив Г.МОСКАЛЬ.