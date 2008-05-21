Москаль пропонує перенести одне міністерство у Донецьк

Народний депутат України Геннадій МОСКАЛЬ звернувся з депутатським запитом на ім’я прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО з проханням розглянути можливість перенесення Міністерства вугільної промисловості України з Києва у Донецьк або Луганськ.

Про це він повідомив кореспонденту УНІАН.

За словами Г.МОСКАЛЯ, перебування цього міністерства на Хрещатику є недоцільним, оскільки насамперед кадри для нього підбираються з Києва або Київської області.

Якби це міністерство було максимально наближене до тих регіонів, де видобувається вугілля, то його комплектація відбувалася б більш досвідченими кадрами, і це допомогло б швидше вирішувати проблеми, які сьогодні існують у вугільній промисловості, пояснив Г.МОСКАЛЬ.