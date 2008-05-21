Янукович скликає екстрене засідання опозиційного уряду

Передбачаються брифінги міністрів

22 травня о 14.30 під головуванням Віктора ЯНУКОВИЧА відбудеться екстрене засідання опозиційного уряду. Про це повідомляє офіційний сайт Партії регіонів. Члени опозиційного уряду розглянуть питання про незадовільний стан фінансування Кабінетом міністрів України програм стимулювання розвитку регіонів, а також про ситуацію у Києві та негативні соціально-економічні наслідки проведення дострокових виборів київського міського голови та Київської міської ради. Передбачаються брифінги міністрів опозиційного уряду для представників ЗМІ.

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