Громадський суд України пікетуватиме міністерство Філіпчука

22 травня о 9-00 біля Міністерства охорони навколишнього природного середовища відбудеться акція протесту, ініційована представниками Громадського суду України. Акція відбудеться під гаслом: «Ні - бездіяльності!». Учасники протесту закликають вплинути на критичну екологічну ситуацію, вжити заходів щодо контролю за екологічними нормами.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter