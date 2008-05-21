НУ-НС не віддасть Портнову посаду після брутального ”наїзду” на Ющенка

Народний депутат від блоку «Наша Україна – Народна самооборона» Роман ЗВАРИЧ вважає дуже малоймовірною підтримку кандидатури представника БЮТ Андрія ПОРТНОВА на посаду голови ФДМУ депутатами від «Нашої України».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив журналістам перед початком засідання Ради коаліції, відповідаючи на запитання, чого він очікує від сьогоднішнього засідання, зокрема, від прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

На переконання Р.ЗВАРИЧА, прем`єр буде вчергове закликати до єдності коаліції. «Я очікую, що прем’єр-міністр чітко окреслила коло питань, навколо яких є непорозуміння», - сказав Р.ЗВАРИЧ, додавши, що у відвертій розмові можна буде виробити спільну позицію.

Говорячи про можливість підтримки запропонованої БЮТ кандидатури на посаду керівника ФДМУ, Р.ЗВАРИЧ сказав, що у кандидата, «який у брутальній формі «наїжджає» на фактично лідера нашого блоку Президента України», не підвищуються шанси отримати підтримку.

Р.ЗВАРИЧ додав, що особисто йому буде дуже важко віднайти якісь аргументи для своїх колег із фракції, щоб їх переконати.