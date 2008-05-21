Тимошенко частково виконала свою обіцянку щодо рішення про Vanco

На Урядовому порталі оприлюднено фрагменти сьогоднішнього рішення Кабінету міністрів України щодо зупинення участі держави в "Угоді про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря між державою Україна та компанією "Венко Інтернешнл Лтд."

Фрагменти оприлюднено без вихідних даних документу.

Повідомляється, що, розглядаючи 21 травня на засіданні Кабміну питання “Про скасування деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України”, уряд вирішив:

“Зупинити участь України в “Угоді про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря між державою Україна та компанією “Венко Інтернешнл Лтд.” (далі - Угода).

Мінприроди, Мін`юсту, Мінфіну, Мінекономіки, Мінпаливенерго, МЗС вчинити необхідні дії щодо виконання даного рішення”.

Також вирішено “скасувати розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2007 року №828 “Про підписання Угоди між Кабінетом Міністрів України та компанією “Венко Інтернешнл Лімітед” про розподіл вуглеводнів, які видобуваються у межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря”.

“Мінприроди, Мін`юсту, Мінпаливенерго, Мінекономіки, Секретаріату Кабінету Міністрів доповісти на наступному засіданні уряду щодо правових підстав анулювання інших рішень Кабінету Міністрів, пов`язаних з укладенням Угоди, зокрема, щодо результатів конкурсу на укладення угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря та обгрунтованості виставлення на конкурс ділянки площею понад 12 тис. кв. кілометрів”.

“Мін`юсту, Мінприроди, МВС, Мінфіну подати Кабінету міністрів проект звернення до Генеральної прокуратури щодо правомірності дій посадових осіб, причетних до цієї оборудки”.

“Мін`юсту разом з Мінприроди вжити необхідних заходів щодо захисту інтересів України під час можливих судових розглядів питань, пов`язаних із зупиненням участі України у зазначеній Угоді”.

Нагадаємо, що сьогодні прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО обіцяла, що всі сьогоднішні рішення щодо Vanco будуть оприлюднені на Урядовому порталі.