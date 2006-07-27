Безсмертний здивований намаганням змінити узгоджений документ
Про це лідер фракції НУ заявив під час обговорення
Лідер фракції «Наша Україна» Роман БЕЗСМЕРТНИЙ здивований намаганням політиків під час круглого столу змінити документ, який був узгоджений раніше.
Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер фракції “Наша Україна” заявив в ході обговорення проекту Універсалу національної єдності.
Він підкреслив, що представники від всіх політичних сил цей документ погодили, а зараз лідери фракцій починають вносити інші пропозиції.
«Цей документ перепрацьовувати концептуально не має ніякої необхідності. Тобто зараз ідеться про деталі і «жучки», в яких кожний політик сховав свою нечисту силу», - сказав він.
Як приклад, він наголосив на тому, що «Наша Україна» завжди виступала за приєднання України до НАТО, і наголосив: «Ми від цієї позиції не відійдемо – хочуть цього комуністи, чи ні».
Водночас, під час обговорення один з лідерів Партії регіонів Микола АЗАРОВ запропонував взяти півгодинну перерву на доопрацювання проекту Універсалу. Він зазначив, що суперечливі позиції в результаті цього будуть зняті: «Ми їх зробимо такими, що вони ні в кого не викликатимуть заперечень», - сказав М.АЗАРОВ.
У свою чергу, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ підтримав цю пропозицію.