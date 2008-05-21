Партія регіонів розривається між розумними і гарними

Фракція Партії регіонів ще не визначилася з кандидатом на посаду першого заступника голови Верховної Ради України, оскільки у нії багато гідних кандидатів.

Про це в інтерв`ю УНІАН сказав заступник голови фракції Партії регіонів Борис КОЛЕСНІКОВ.

Відповідаючи на питання, чи не пов`язано це з розробленим сценарієм, яким передбачається створення нового формату коаліції, Б.КОЛЕСНІКОВ відповів, що «бідний Арсеній ЯЦЕНЮК вже 7 місяців працює один, і ми нічого не переформатували».

За його словами, одного бажання членів Партії регіонів недостатньо для зміни формату коаліції.

Разом з тим Б.КОЛЕСНІКОВ сказав: «У нас багато гідних кандидатів, і ми визначаємося».

Як повідомляв УНІАН, 19 травня фракція Партії регіонів наполягала на тому, щоб 20 травня було розглянуте питання про обрання заступників голови Верховної Ради України. Також Партія регіонів обіцяла внести свою кандидатуру до Верховної Ради.

Проте представники фракції ПР дотепер не назвали кандидатуру на посаду першого віце-спікера.

20 травня народний депутат Володимир ФІЛЕНКО (фракція БЮТ) заявив, що процес затягування висування кандидатури від фракції Партії регіонів на посаду першого заступника голови ВР свідчить про те, що сьогодні проходять переговори щодо формування широкої коаліції.

Сьогодні народний депутат України Тарас СТЕЦЬКІВ (фракція НУ-НС) висловив думку, що невнесення фракцією Партії регіонів кандидатури на посаду першого віце-спікера парламенту свідчить про наявність «певної політичної гри» щодо переформатування коаліції.