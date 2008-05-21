Тимошенко дякує частині фракції НУ-НС і міністрам

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО називає політичною розправою спробу позбавити одного з лідерів громадянського руху «Народна самооборона» Давида ЖВАНІЮ українського громадянства.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку вона висловила на засіданні уряду.

«Секретаріат Президента ламає «Народну самооборону» під переформатування коаліції. І я знаю, що Д.ЖВАНІЯ, як один із лідерів «Народної самооборони», радикально проти переформатування демократичної коаліції. Я думаю, що сьогодні з ним просто політично розправляються. Це звичайнісінька політична репресія», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр висловила жаль у зв`язку з тим фактом, що чиновники Секретаріату Президента використовують всю свою владу для розправи над членами команди Президента, які не підкоряються нелогічним антидемократичним вказівкам секретаріату.

На її думку, тільки завдяки політичній волі частини депутатів із фракції «Наша Україна – Народна самооборона» вдається зберегти демократичну коаліцію.

«Я хочу подякувати саме тій частині фракції НУ-НС, яка вже багато місяців не дозволяє переформатувати коаліцію, не дає знищити коаліцію й демократичний уряд. Якби вони були трохи слабкішими, ніж є, і їхня позиція була менш впевненою, то, повірте, вже давно б Секретаріат Президента демократичну коаліцію і демократичний уряд знищив», - вважає Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, єдність коаліції тримається на таких депутатах фракції БЮТ і НУ-НС, а також міністрах, які представляють ці фракції в уряді.

Як повідомлялося, генеральний прокурор Олександр МЕДВЕДЬКО звернувся до Святошинського райсуду Києва із заявою про скасування рішень, що дозволили народному депутату Д.ЖВАНІЇ одержати свого часу українське громадянство.

Суть претензій прокуратури полягає в неспівпадінні даних щодо часових періодів перебування й проживання Д.ЖВАНІЇ в Україні, які були підставою для прийняття рішень, що дозволили йому одержати українське громадянство.

Водночас О.МЕДВЕДЬКО зазначає, що "Генеральній прокуратурі стало відомо про рішення Радянського районного суду Києва 15 травня 2008 року тільки після надходження звернення заступника глави Секретаріату Президента – уповноваженого Президента з питань контролю за діяльністю СБУ Ігоря ПУКШИНА від 15 травня 2008 року".