Тимошенко: на всі їхні виходки в мене нерви з канатів

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО закликає громадян не піддаватися загальній тенденції втоми від політики. Про це вона заявила сьогодні на зустрічі з виборцями у Києві.

“Втомлюватися не можна, у нас вже забирають цілі моря, коли внаслідок хаосу у владі вже відверто заявляють свої претензії на Севастополь і на Крим”, - сказала прем’єр.

Лідер БЮТ закликала рівнятися на себе: “Якщо мова йде про мене, можу сказати, що на всі їхні виходки в мене нерви з канатів. Я у жодному випадку не розслаблююся, тому що треба нам цей важкий перехідний етап перейти – етап від клановості до нормальної європейської країни”.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що зараз роботі уряду чиниться великий опір.

«Є два варіанти: або ми миримося з тим, що було до 2004 року, або дійсно щось змінюємо. Але, на жаль, сили супротиву потужні», - сказала вона.

Коментуючи призначення Віктором ЮЩЕНКОМ екс-президента Леоніда КУЧМИ в наглядову раду одного з університетів, лідер БЮТ зазначила, що це є свідченням того, що Україні потрібно рухатись швидко і ефективно вперед.

«Тому що всі вони поновлюються в своїх силах. Я бачила вчора по телебаченню, як КУЧМА роздає пакунки та передачі дітям, хоча вже три з половиною роки це йому треба було б передавати передачі», - пояснила лідер БЮТ.

«Я думаю, що у нас попереду багато роботи», - підсумувала Ю.ТИМОШЕНКО.