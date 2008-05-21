МЗС Росії: Передчасно обговорювати термін виведення Чорноморського флоту

Російська сторона вважає, що в даний час передчасно обговорювати питання про терміни базування Чорноморського флоту РФ в Севастополі.

Про це йдеться в коментарі Департаменту інформації і друку МЗС Росії щодо перебування Чорноморського флоту Російської Федерації в Севастополі.

Зокрема, коментуючи видання 20 травня Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ указу щодо підготовки законопроекту про припинення з 2017 року дії російсько-українських угод про перебування Чорноморського флоту Росії на території України, МЗС Росії нагадав про правову базу перебування ЧФ РФ на території України.

Так, Чорноморський флот – 225-річний ювілей якого був недавно відмічений в Росії і в Україні – базується в Криму відповідно до так званих базових угод по флоту, підписаних 28 травня 1997 року і ратифікованих парламентами двох держав. Йдеться про Угоду про статус і умови перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, Угоду про параметри розділу Чорноморського флоту і Угоду про взаєморозрахунки, пов`язані з розділом Чорноморського флоту і перебуванням Чорноморського флоту РФ на території України.

Перші дві угоди укладено на 20 років. При цьому вони автоматично продовжуватимуться на подальші п`ятирічні періоди, якщо жодна із сторін не пізніше, ніж за один рік до закінчення терміну їх дії, письмово не повідомить іншу сторону про закінчення терміну їх дії, нагадує МЗС РФ.

На підставі останньої Угоди російська сторона щорічно на 97,75 мільйонів доларів США зменшує державний борг України перед Російською Федерацією.

Російська сторона виходить з того, що Чорноморський флот Росії і надалі знаходитиметься на території України відповідно до домовленостей російської та української сторін, наголошується в коментарі.

Проте російська сторона вважає, що в даний час передчасно обговорювати питання про терміни базування флоту. Ця тема повинна стати предметом російсько-української домовленості пізніше і розглядатися з урахуванням всього комплексу двосторонніх відносин. Зараз же необхідно концентруватися на вирішенні практичних питань, пов`язаних із забезпеченням умов, необхідних для повноцінного функціонування Чорноморського флоту Російської Федерації і його перебування на території України.

Як відзначає МЗС РФ, робота в даному напрямі ведеться в рамках відповідної Підкомісії Російсько-української міждержавної комісії і її робочих груп. Зараз йде планомірна підготовка чергового засідання цієї Підкомісії.

«Указ Президента України є тим більше несподіваним, оскільки відповідно до затвердженого президентами Росії та Україні Плану дій Росія-Україна до 2009 року сторони домовилися про абсолютно інше, а саме - про продовження в рамках вказаних базових угод переговорного процесу з питань функціонування Чорноморського флоту Російської Федерації і його перебування на території України з метою досягнення конкретних домовленостей, що стосуються перш за все забезпечення навігаційно-гідрографії судноплавства в Чорному і Азовському морях, комплексу військово-політичних аспектів функціонування флоту, інвентаризації зайнятих флотом земельних ділянок і об`єктів нерухомості на території України, екології, правового аспекту діяльності військових формувань флоту, правового становища військовослужбовців і членів їх сімей, включаючи питання громадянства».

«Ухвалення згаданого указу, причому з незрозумілою для нас поспішністю, звичайно ж, не сприятиме зміцненню атмосфери довіри між Росією і Україною і може негативно позначитися на переговорному процесі по Чорноморському флоту», - заявляє МЗС РФ.

Як повідомляв УНІАН, Президент України В.ЮЩЕНКО доручив уряду розробити законопроект про припинення з 2017 року дії міжнародних договорів про тимчасове перебування на території України Чорноморського флоту Російської Федерації. Про це йдеться в Указі глави держави від 20 травня 2008 року, яким він ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 16 травня 2008 року «Про заходи по забезпеченню розвитку України як морської держави».

Зокрема, уряд повинен підготувати в двомісячний термін і забезпечити внесення в установленому порядку законопроекту про припинення з 2017 року дії міжнародних договорів про тимчасове перебування на території України Чорноморського флоту Російської Федерації.

Також Кабмін повинен прийняти в двомісячний термін заходи з комплексної оцінки наслідків тимчасового перебування ЧФ Росії в Україні.