"Відродження" підтримає пропозицію зниження рентних платежів для видобутку газу

Про це під час засідання погоджувальної ради заявив співголова депутатської групи «Партія «Відродження» Віктор Бондар.

«Українці чули багато обіцянок про зниження тарифів на комунальні послуги перед виборами. Ми вимагаємо все ж таки один раз поставити це питання на голосування, знизити рентні платежі, що дозволить знизити комунальні тарифи і привести їх до економічно обґрунтованого рівня. Досить дурити населення, досить дурити країну», - сказав Віктор Бондар.

Він також заявив, що «Партія «Відродження» пропонує поставити це питання на голосування цього пленарного тижня.

«Є така можливість, про що неодноразово говорив і уряд, і провладна більшість. Партія «Відродження» вимагає – ставте це питання на голосування і давайте приймати рішення. Одне голосування покаже, хто підтримує людей, хто хоче знизити тарифи, а хто хоче «заговорити» цей процес», - відзначив Віктор Бондар.

Він додав, що партія «Відродження» вимагає оприлюднити справжній перелік законопроектів, які ЄС визначає в якості необхідних для надання Україні безвізового режиму.

«Спочатку безвізових законів було 5, а потім стало 9, потім вже 12. На думку партії «Відродження», це вже говорить про те, що під ідею «безвізового режиму» йдуть спроби від уряду «проштовхнути» через Парламент все, чого так довго хотілося, але не було нагоди. Навіть ухвалення всіх цих законів не гарантує Україні отримання безвізового режиму наступного року, а лише збільшує шанси на це. Приблизно 50/50. І вам про це добре відомо, шановні колеги», - відзначив Віктор Бондар.