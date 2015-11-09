Могеріні заявляє, що ще немає рішення, як заспокоїти РФ щодо ЗВТ України з ЄС

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час спільної з президентом України Петром Порошенком зустрічі з представниками ЗМІ.

Могеріні зазначила, що обговорила з Порошенком питання торговельної частини угоди про асоціацію, яка почне тимчасово діяти з 1 січня 2016 року.

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"Ми вже багато зробили для того, щоб підготувати цю угоду до реалізації, і те, що нам залишається зробити, - це знайти практичні рішення щодо занепокоєння Росії щодо дії цієї угоди", - сказала Могеріні.

Вона нагадала, що у зв'язку з цим проводяться переговори з російською стороною.

Як повідомляв УНІАН, 6 листопада прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що режим вільної торгівлі між Україною і Європейським Союзом буде введено в рамках імплементації Угоди про асоціацію з ЄС, він вступить в силу з 1 січня 2016 року, незалежно від претензій третіх країн, особливо Росії.

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Як повідомляв УНІАН, Україна і Євросоюз підписали політичну частину угоди про асоціацію 21 березня 2014 року, економічну - в кінці червня 2014 року, після проведення президентських виборів.

Спочатку передбачалося, що режим вільної торгівлі між Україною та ЄС почне діяти з жовтня 2014 року. Однак у вересні 2014 року, після консультацій у Брюсселі представників Єврокомісії, України і РФ, сторони домовилися про відстрочення введення положень угоди до 31 грудня 2015 року. Євросоюз ввів односторонні преференції на експорт українських товарів. У той же час європейські товари в Україні продовжують обкладатися митом. Російська сторона погрожує Україні повним товарним ембарго у разі, якщо угода набуде чинності.