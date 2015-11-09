Могеріні заявляє, що ще немає рішення, як заспокоїти РФ щодо ЗВТ України з ЄС
Верховний представник Європейського союзу з закордонних справ і політики безпеки, віце-президент Єврокомісії Федеріка Могеріні заявляє, що практичні рішення для зняття занепокоєння Росії щодо створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС ще не знайдені.
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час спільної з президентом України Петром Порошенком зустрічі з представниками ЗМІ.
Могеріні зазначила, що обговорила з Порошенком питання торговельної частини угоди про асоціацію, яка почне тимчасово діяти з 1 січня 2016 року.
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"Ми вже багато зробили для того, щоб підготувати цю угоду до реалізації, і те, що нам залишається зробити, - це знайти практичні рішення щодо занепокоєння Росії щодо дії цієї угоди", - сказала Могеріні.
Вона нагадала, що у зв'язку з цим проводяться переговори з російською стороною.
Як повідомляв УНІАН, 6 листопада прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що режим вільної торгівлі між Україною і Європейським Союзом буде введено в рамках імплементації Угоди про асоціацію з ЄС, він вступить в силу з 1 січня 2016 року, незалежно від претензій третіх країн, особливо Росії.
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Як повідомляв УНІАН, Україна і Євросоюз підписали політичну частину угоди про асоціацію 21 березня 2014 року, економічну - в кінці червня 2014 року, після проведення президентських виборів.
Спочатку передбачалося, що режим вільної торгівлі між Україною та ЄС почне діяти з жовтня 2014 року. Однак у вересні 2014 року, після консультацій у Брюсселі представників Єврокомісії, України і РФ, сторони домовилися про відстрочення введення положень угоди до 31 грудня 2015 року. Євросоюз ввів односторонні преференції на експорт українських товарів. У той же час європейські товари в Україні продовжують обкладатися митом. Російська сторона погрожує Україні повним товарним ембарго у разі, якщо угода набуде чинності.