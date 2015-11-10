Юрист: Головний публічний обвинувач ГПУ у справі Корбана фігурує в кримінальних провадженнях

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив юрист, голова Запорізької обласної організації «Українського об’єднання патріотів – УКРОП» Ярослав Гришин.

«Публічний обвинувач Геннадія Корбана – такий собі Куценко Владислав – шахрай без досвіду роботи в правоохоронних органах – лідер організованої злочинної групи, яка вчинила не менше 6 доведених складів злочинів на території Запорізької області», – повідомив Гришин.

За його словами, злочини Куценко здійснював, будучи депутатом Запорізької районної ради, і зараз «намагається уникнути кримінальної відповідальності та покарання за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, виливаючи тони неправдивої інформації на лідера партії УКРОП Геннадія Корбана».

Ярослав Гришин опублікував документи, з яких видно, що Куценко разом з іншим депутатом фігурують у кримінальних провадженнях стосовно отримання неправомірної вигоди у майже мільйон гривень за вплив на ухвалення рішень головами Балабинської, Володимирівської, Григорівської і Малокатеріновскої сільрад Запорізького району Запорізької області.

Гришин запевнив, що має незаперечні докази вини Куценка, а також покази свідків і потерпілих. Він обіцяє добитися притягнення до кримінальної відповідальності «дрібного політичного шахрая».