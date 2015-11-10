БПП за вибори в Маріуполі та Красноармійську 22 або 29 листопада

Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер фракції Юрій Луценко сказав у коментарі журналістам.

"Якщо сьогодні буде поставлено це питання, то наша фракція разом з іншими вважає за необхідне підтримати рішення про перенесення голосування на виборах у Маріуполі та Красноармійську на 22 або 29 число", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 25 жовтня вибори у Маріуполі та Красноармійську не відбулися.

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Луценко 2 листопада заявляв, що БПП і "Народний фронт" пропонують провести "етап голосування 15 листопада", а "Батьківщина" і "Самопоміч" "заперечують це та пропонують різні варіанти, які відтягують вибори аж до наступного року".

У свою чергу Центральна виборча комісія рекомендувала ВР призначити вибори у Маріуполі і Красноармійську на 15 листопада.

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6 листопада голова ЦВК Михайло Охендовський заявив, що якщо Верховна Рада ухвалить закон про вибори у Маріуполі та Красноармійську у вівторок, 10 листопада, це дасть змогу провести там голосування навіть 15 листопада.