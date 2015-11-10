ОБСЄ змінила главу місії зі спостереження на КПП "Гуково" і "Донецьк"

Як повідомили УНІАН в адміністрації Ростовської області, Поль Пікар – головний спостерігач місії ОБСЄ в Ростовській області, пропрацювавши на цій посаді 16 місяців, повертається до Відня. Йому на зміну призначений новий керівник - Саймон Ойгстер.

Новий керівник групи спостерігачів зазначив, що число співробітників місії залишається незмінним – 19 осіб. Вони представляють Таджикистан і Молдову (по 4 спостерігача), Францію та Угорщину (по 2), а також Німеччину, Сербію, Фінляндію, Болгарію, Латвію, Швейцарію та Македонію (по 1).

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Всі вони говорять по-російськи і, як і раніше, базуватимуться в Каменську-Шахтинському.

Термін нинішнього мандата закінчується 31 січня 2016 року, але за погодженням з Міністерством закордонних справ Росії може бути продовжений ще на три місяці.

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Як заявив Ойгстер, головна мотивація його роботи в Ростовській області - особиста небайдужість до того, що відбувається в Україні, зокрема на Донбасі.

"Мета нашої місії дуже обмежена - це моніторинг, а його девізом є два слова: прозорість та неупередженість", - підкреслив Ойгстер.

Згідно з даними на сайті ОБСЄ, до призначення головним спостерігачем місії Ойгстер займав ряд посад в якості офіцера швейцарської армії і у Федеральному департаменті оборони Швейцарії.

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"Він володіє багатим і великим досвідом, отриманим під час роботи як аташе з питань оборони посольства Швейцарії в Росії, Вірменії та Казахстані і в якості командира піхотного батальйону", - зазначає організація.

Ойгстер є громадянином Швейцарії та має звання підполковника швейцарської армії. Він отримав ступінь магістра з теоретичної фізики в Бернському університеті, диплом з поглибленим дослідженням у галузі політики безпеки в Женевському університеті. Ойгстер родом з Берна і його рідними мовами є німецька та французька. Він також говорить англійською, грецькою, італійською та російською.