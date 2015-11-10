Reuters: Дочка Путіна Тихонова володіє статками у мільярди доларів

Після непідтвердженої інформації з приводу особистості Катерини в ЗМІ, високопоставлений російський діяч розповів Reuters, що її прізвище — Тихонова.

Голова правління «Газпромбанку» (у публікації названий заступником) Андрій Акімов, як повідомляє агентство, говорив, що він бачив Катерину, коли вона була дитиною, і останнім часом, і що Тихонова — донька президента Росії Володимира Путіна, цитує видання Дождь.

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За даними Reuters, раніше 2015 року 29-річна Тихонова назвала себе дружиною Кирила Шамалова, сина Миколи Шамалова, співвласника банку «Росія» і Виборзького суднобудівного заводу і «давнього друга президента». За оцінками, які надали агентству фінансові аналітики, як чоловік і дружина Шамалов і Тихонова володіли б корпоративними холдингами на суму близько двох мільярдів доларів — в основному це акції найбільшого в Росії нафтохімічного холдингу «СИБУР», які Шамалов придбав у підприємця Геннадія Тимченко, «іншого давнього друга Путіна».

Крім того, пише Reuters, Шамалову і Тихоновій належить приморська вілла в місті Біарріц на південному заході Франції, вартість якої оцінюється приблизно в 3,7 мільйона доларів. Цей актив, за даними агентства, Шамалов також придбав у Тимченко.

Вілла, яку, як стверджує Reuters, Шамалов придбав три роки тому, являє собою чотириповерховий будинок з басейном, розташований на вершині морської скелі. За даними агентства, площа будинку, побудованого в 1950-х роках, складає близько 300 квадратних метрів, площа саду — близько двох тисяч квадратних метрів.

Агентство посилається на публічні документи, згідно з якими у вересні 2007 року Тимченко і його дружина Олена Єрмакова зареєстрували у Франції компанію SCI Atlantic, щоб придбати будинок. За даними агентства, 15 листопада 2012 року акції компанії, яка все ще володіє віллою, були передані Шамалову. Сума угоди невідома. У той же час, люди, які живуть поблизу, сказали Reuters, що Шамалова і Тихонову вони там не бачили.

Також, пише агентство, Тихонова займається публічно проектами в Московському державному університеті. Reuters вивчило офіційні документи і з'ясувало, що в рамках цих проектів Тихонова підписала контракти на кілька мільйонів доларів з державними організаціями. Між тим, як зазначає Reuters, немає ознак того, що з цієї роботи Тихонова отримує особисту вигоду. Зокрема, за даними агентства, Тихонова допомагає керувати планом по розширенню кампусу МДУ на 1,7 мільярда доларів.

Катерина Тихонова і Кирило Шамалов відмовилися від коментарів до статті Reuters. Представник Тимченко, відповідаючи на запитання про будинок в Біарріці, заявив, що не буде давати коментарі з особистих питань. Прес-секретар президента Дмитро Пєсков не зміг підтвердити інформацію про те, що Катерина Тихонова є дочкою Володимира Путіна.

Катерина Тихонова — російський громадський діяч, заступник проректора МДУ, керівник Центру національного інтелектуального резерву МДУ і голова фонду «Інопрактика», який спільно з університетом реалізує масштабний інвестиційний проект по створенню в Москві науково-технологічної долини на Воробйових горах.

Також Тихонова, за деякими даними, є дочкою президента Росії Володимира Путіна. Саме це припущення висунув журналіст і письменник Олег Кашин. За його словами, підтвердженим анонімним джерелом Reuters, Тихонова взяла псевдонім по батькові бабусі Катерини Тихонівни Шкрябіної. Пізніше даний факт з посиланням на неназвані джерела підтвердило агентство Bloomberg. Ні Путін, ні його прес-секретар Дмитро Пєсков ніколи раніше не коментували цю інформацію.