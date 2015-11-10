Луценко: Краще гей-парад на Хрещатику, ніж російські танки у центрі Києва

Про це журналістам заявив лідер фракції БПП Юрій Луценко, передає "112 Україна".

Він нагадав, що листа з відповідною вимогою надіслав голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер. За словами Луценка, Україна повинна погодитися на це.

"Між іншим, хочу сказати, що справа не тільки в захисті ЛГБТ-спільноти. Деякі винахідливі українці приїжджають у Європу і заявляють, що вони належать до ЛГБТ і в нашій країні їх права не гарантуються. На цій підставі вони автоматично отримують притулок. Тому ці країни кажуть, що треба визнати ці права. Я ще до Майдану казав: краще гей-парад на Хрещатику, ніж російські танки в столиці", - сказав Луценко.

Він додав, що ситуація полягає не тільки в захисті прав ЛГБТ-спільноти.

"Я вважаю, якщо ми йдемо в Європу, ми повинні визнавати всі норми, в тому числі права ЛГБТ. Проте це не означає, що депутати, які за це проголосують, підтримують цей спосіб життя. Я особисто не підтримую спосіб життя ЛГБТ. У мене інший вибір. Але я вважаю неможливим дискримінувати їх під час прийняття на роботу за цією ознакою", - сказав він.

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За словами Луценка, Рада може повернутися до розгляду цього питання, коли буде розуміння, що для його схвалення є більшість.

"Ми повернемося до цього питання, коли більше депутатів будуть готові голосувати. Фракція "Самопоміч" вся відмовляється голосувати за цим законом, та значна частина "Народного фронту" також відмовляється. Ще раз підкреслюю, що ми не обговорюємо відносини двох дорослих людей. Божа заповідь каже, що чоловік повинен заробляти в поті чола свого. Так дайте людині заробляти, а не дивіться на спосіб його життя", - сказав нардеп.