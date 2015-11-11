"Відродження" вимагає терміново прийняти законопроект про земельні аукціони

А також наголосив на тому, що Верховна Рада ігнорує законопроекти, направлені на боротьбу із корупцією в земельній сфері.

Про це народний депутат групи «Партія «Відродження» заявив з трибуни парламенту в середу.

Він наголосив, що розгляд законопроекту про земельні аукціони переноситься вже впродовж 7 місяців.

«Законопроект №2279 підтримує МінАПК, підтримує Держгеокадастр, профільні асоціації. Він був обговорений за повною процедурою, і щодо нього залишилось лише натиснути кнопки. Чому його не можна поставити на голосування?! Тільки за цей рік без аукціонів роздали 400 тис. гектарів. Чого Ви ще чекаєте?», - заявив Олег Кулініч.

Він також зазначив, що парламент декілька тижнів займався балаканиною щодо продовження мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення, в той час як керівництво парламенту ігнорувало ініціативи про реальне подолання корупції в земельній сфері.

«Всі прекрасно розуміють, що з 1 січня мораторій знятий все одно не буде, тому що немає закону про обіг земель. А згідно з Земельним кодексом – це обов’язкова умова для зняття мораторію. Для того, щоб не порушувались інтереси власників паїв, не мораторій треба продовжувати, а напрацьовувати нормальне земельне законодавство», - зазначивнардеп.

Він також додав, що майже рік не доходить до сесійної зали законопроект № 1159, який передає державні землі за межами населених пунктів у комунальну власність.

«Земельну децентралізацію фактично поховали. Натомість тиждень тому Комітет з питань економічної політики підтримав законопроект № 3002, яким Кабміну надається право передавати державні землі сільськогосподарського призначення без обмеження площі строком на 50 років за угодами про розподіл продукції. Хоча його мав би розглядати Аграрний комітет, де його точно не підтримали б. От така дивна децентралізація!», - наголосив Олег Кулініч.