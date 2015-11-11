Президент Парламентської асамблеї ОБСЄ: Росія не розуміє мову Євросоюзу

Про це він сказав під час зустрічі у Києві з головою Верховної Ради України Володимиром Гройсманом.

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За словами президента ПА ОБСЄ, Росія "намагається впроваджувати імперську політику", "повернути собі статус супердержави" і "не розуміє мову, якою говорить Євросоюз".

"Одним із завдань Росії є створення перешкод, щоб Україна не впроваджувала європейські цінності і не продовжувала співпрацю з Євросоюзом", - сказав Ілкка Канерва.

«Надзвичайно важливо, аби під час впровадження санкцій проти Російської Федерації ЄС залишався об’єднаним», - заявив він.

Ілкка Канерва назвав "ключовим питанням" для ПА ОБСЄ імплементацію Мінських домовленостей, - припинення вогню на сході України і поновлення повного контролю з боку України над українсько-російським кордоном на Донбасі, а також перебіг внутрішніх реформ.

У свою чергу, Володимир Гройсман наголосив, що анексія Криму та агресія на сході України є проявом мети Росії "нарощувати свою велич". Тому, сказав він, від єдності України і європейських країн, адекватної відповіді на виклики з боку російської сторони залежить майбутнє континенту.

Володимир Гройсман подякував президенту ПА ОБСЄ за "постійну увагу до України, принципову і об’єктивну позицію" і назвав "надзвичайно конструктивною" роль цієї організації у процесі врегулювання ситуації на Донбасі.