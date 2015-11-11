Порошенко продовжить дискусії з депутатами щодо "безвізових" законопроектів

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на зустрічі з новообраними міськими головами.

Читайте такожПорошенко закликає Раду прийняти антидискримінаційну поправку для безвізового режиму

"Для успішного голосування у Верховній Раді потрібні ґрунтовні передумови, які для мене стануть аргументами для продовження непростої дискусії з депутатським корпусом. Ці дискусії є непростими. І ви бачите це з учорашнього голосування, за яке я дуже вдячний Верховній Раді... Позавчора у нас була тривала і дуже непроста розмова в президентській адміністрації, з чітко розставленими аргументами, а не просто для чого нам безвізовий режим", - сказав президент.

Читайте такожПарубій задоволений, що парламент зміг об'єднатися й ухвалити "безвізові" закони

Порошенко підкреслив, що реформи, які проводяться, потрібні не Євросоюзу, а потрібні в першу чергу Україні, і це складова угоди про асоціацію з ЄС.