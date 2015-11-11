Рада проголосувала за закон, який дає півмільйону мешканців гуртожитків шанс приватизувати житло

Про це заявив народний депутат України, співголова партії "За конкретні справи"Андрій Шинькович після голосування у Верховній Раді України сьогодні 11 жовтня.

"Є випадки, коли в маленьких кімнатах в тісноті виросли три покоління, а власністю житло так і не стало. Звичайно це ганьба, яку ми, народні депутати нової формації, що обрані в восьме реформаторське скликання, розпочали долати з першим днем приходу у ВР. Півмільйона громадян України нарешті отримали шанс приватизувати площу в гуртожитку," - зазначив Андрій Шинькович.

На думку Шиньковича, прийняття даного законопроекту ліквідує неузгодженості і прогалини правового регулювання реалізації житлових прав людей, виправить несправедливість, дасть легальний дах над головою сотням тисяч українців.

"Закон про право на приватизацію мешканцями гуртожитків по-суті є, його номер 500, але він не діє і є формальним, як і багато інших законів України. Народні депутати 8-скликання виправляють помилки парламентів усіх інши каденцій", - заявив нардеп.

Нагадаємо, що сьогодні 11 листопада Верховна Рада України прийняла за основу проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо уточнення сфери застосування та удосконалення окремих положень передачі у власність територіальних громад і забезпечення житлових прав мешканців гуртожитків) (номер 1076).

У народних депутатів України згідно Регламенту ВР є 2 тижні для внесення в законопроект доповнень та змін.