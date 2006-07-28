Сьогодні з 15.00 до 17.00 Громадянська партія “Пора” влаштує живий Ланцюг совісті від Майдану Незалежності до Верховної Ради України (по вулиці Грушевського).

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Пори”, це - мовчазна акція у невластивому для “Пори” стилі, яка покликана нагадати політикам у парламенті про теперішній стан зв’язку політиків з громадянами.