Мера Києва народить «карусель»?

Дострокові вибори столичного мера, схоже, стануть безпрецедентними в усіх відношеннях.

За масштабами PR-кампаній кандидатів (жоден з “розкручених” претендентів на мерське крісло, судячи з кількості самих лише бігбордів, не вклався у виборчі фонди, отже, виступив прямим порушником закону і мав бути знятий з виборів). За масштабами та щільністю застосовуваних політтехнологій (сім десятків кандидатів – це навіть не смішно!). За кількістю соціологічних “див”, коли завдяки “незалежним” дослідженням соціологічних служб рейтинг одного кандидата протягом дня міг впасти або вирости удвічі-втричі.

У день виборів, 25 травня, ця кампанія, схоже, установить ще один рекорд – за масштабами підкупу виборців та вартістю голосів, які скуповуються претендентами на столицю.

Ах, карусель, карусель...

Ще з місяць тому ряд відомих політологів заявили про те, що виборчі штаби перейшли від агітації до прямого підкупу виборців. Пізніше ряд ЗМІ повідомив, що штаби найрозкрученіших кандидатів готують на вибори “каруселі”.

“Каруселі”, як відомо, застосовуються на виборах в Україні вже багато років, їм намагаються протидіяти, але далеко не завжди це вдається. Ретельно вишукуються і беруться на облік люди, готові за гроші віддати свій голос за вказаного їм кандидата. У день голосування виборцеві видається заповнений бюлетень, він іде з ним на свою дільницю, голосує заповненим бюлетенем, а чистий ховає до кишені, виносить і віддає штабістові. Отримує гроші, і “карусель” працює далі.

Як правило, “карусель” запускається одним з кандидатів. Унікальність нинішніх виборів саме в тому й полягає, що, за даними багатьох ЗМІ, цього разу “каруселити” будуть відразу чотири штаби, а пізніше надійшла інформація про те, що до них приєднаються ще два. Тобто усього – п`ять. Важко повірити? Але якщо може бути сім десятків кандидатів, чому цього не буде?

Невдовзі гучну заяву на цю тему зробила і Служба безпеки України. Керівник СБУ Валентин Наливайченко фактично підтвердив повідомлення ЗМІ. За його словами, практично всі учасники виборчих перегонів мають тіньові штаби і готуються застосувати технології підкупу голосів. При цьому, щоправда, слово “карусель” не прозвучало. Натомість спецслужба виявила технологію, яку привіз в Україну з Росії Віктор Медведчук. Називається вона “Вавилон”, і користуються нею, по словам керівника СБУ, практично всі штаби, окрім, звичайно, “Нашої України”.

Отже, що ми маємо насправді? Наскільки відповідають дійсності повідомлення ЗМІ про те, що кілька штабів відразу крутитимуть «каруселі»? Що таке імпортне диво під назвою «Вавилон» і чим воно відрізняється від рідної, української «каруселі»? Якщо йде така боротьба за голоси, штаби працюють лише над тим, аби нейтралізувати «каруселі» конкурентів чи лише «крутять» свої? І, нарешті, якщо все це правда, як можуть завершитись такі вибори?

Ніхто не хотів зізнаватися…

Ми обдзвонили представників політичних сил, та кандидатів у мери, розпитали, що вони знають про «каруселі». Звісно, почули запевнення з розряду «ми такі методи не застосовуємо». І – розповіді про конкурентів, які, звісно, до цього вдаються.

Набрали мобілку одного з керівників кампанії Черновецького.

– «Класичних» «каруселей» не буде, буде значно простіший підкуп виборців. Виборцеві даватимуть гроші й віритимуть його совісті. Так роблять практично всі штаби. Бо тягти в кабінку заповнений бюлетень, витягати чистий – це дуже повільний спосіб, на якому легко зловити. Ця технологія можлива за наявності повного фінансового та адміністративного контролю за округом. Чи застосовується «Вавилон»? Так, БЮТом. Що це за така «смертельна зброя»? Знаю, але не скажу.

Наскільки ми, однак, зрозуміли з тону самої відповіді, ніякого знання там не було.

Микола Катеринчук, кандидат у мери:

– Так, ми знали про “Вавилон” і готували на цю тему окрему прес-конференцію. Сьогодні три політичних сили займаються скупкою голосів. Не називаю жодної, бо не маю доказів, але про це мені розказують наші активісти.

Карусель не має відношенням до «Вавилона». «Карусель» – це звичайний підкуп, а «Вавилон» – це майже система мережевого маркетингу. Не знаю, чого її так назвали. Що ж до підкупу, то він може бути до дня голосування, у момент голосування і після голосування. У першому випадку підписуються так звані соціальні угоди, видається застава у 300 – 500 гривень для виборця. Виборцеві кажуть, ми підписуємо соціальні зобов’язання, ви голосуєте за нас, якщо ми не виконаємо обіцянки, ці гроші залишаються у вас. Друга технологія: ви отримуєте 50 процентів авансом, 50 – на виході з дільниці. Третя – коли всі гроші дають відразу, але ти маєш сфотографувати мобільником і надіслати повідомлення.

Три штаби, як я вже казав, працюють у такий спосіб, вони конкурують, хто більше дасть, ходять по одних і тих самих адресах…

Представник БЮТ Олександр Турчинов у коментарі УНІАН заперечив використання таких технологій блоком.

– Такі заяви – це ще одна черга провокацій. Вони кидають усе, що тільки можна, тому що бачать: ми впевнено йдемо до перемоги. Прошу не звертати на це все увагу, ми все одно перемагаємо.

Представник регіонала Василя Горбаля та київського відділення Партії регіонів Костянтин Трифоненко також заявив, що вони не займаються і не будуть займатися “каруселями”, це позиція Василя Горбаля. Водночас пан Трифоненко повідомив, що активну купівлю здійснює блок Черновецького, зокрема, за допомогою різного роду надбавок та бюджетних подарунків. Утім, цілком очевидно, що це трохи інше.

Кандидати в мери Віктор Пилипишин та Віталій Кличко в інтерв’ю УНІАН також запевнили, що в них нема ніяких тіньових штабів, але вони знають, що їхні конкуренти намагаються підкупити виборців. Вони ж такого не практикують. Своїми знаннями про «Вавилон» поділитися не змогли, сказали, що не знають.

Залишилось прикупити відсотків 50 голосів

Отже, маємо таку картину. Усі реальні кандидати заперечують власну причетність, але чітко вказують пальцями на конкурентів. «Шпигуни» зі штабів, на жаль, підтверджують цю інформацію. Один з відомих політтехнологів у розмові «не на диктофон» так само визнав колосальні масштаби підготовки до підкупу виборців в день голосування.

«А який у них є вихід? У кампанію вкладено шалені кошти, а перемога не гарантована нікому», – каже він. При цьому наш співрозмовник саркастично посміхається при згадці про «Вавилон» та заяви СБУ. «Який «Вавилон»? При чому тут Росія? Що, ми не знаємо, як крутити «каруселі»? Чи тут є якесь особливе «ноу-хау»? Медведчук привіз із Росії? Ми самі навчимо Росію в цій сфері такого, що вони відчують себе дітьми. З Медведчуком це взагалі окрема гра СБУ, і без нього тут фахівців хоч греблю гати, його сюди «притулили» взагалі для якоїсь складнішої комбінації…»

Кілька кандидатів у мери жорстко націлені на конкретну мету. Троє – на перемогу, принаймні, ще троє – на те, аби “взяти” 25 травня мінімально пристойний результат. А соціологія (звісно, реальна, а не та, якою штаби годували через фірми-метелики публіку) показує, що гарантій на це ні в кого немає, отже, надія на “каруселі” залишається чи не єдиним порятунком.

У цій ситуації план купівлі голосів трьома штабами, націленими на перемогу, передбачає в середньому по 10–15% голосів. Кошторис на докупівлю голосів штабом ще одного розкрученого, “красивого”, кандидата може передбачати покриття різниці у 10% голосів між рейтингом, намальованим невідомими соціологами з Харкова, та реальною популярністю цього кандидата. Такий результат у штабі кандидата вважають гарною стартовою позицією на наступних виборах, що відбудуться менш як через два роки. Ще двом кандидатам досить “прикупити” відсотків по три, аби не було соромно.

У підсумку маємо картину, коли сумарний попит на продажні голоси, як нескладно підрахувати, сягає майже 40–50 відсотків! Пропозиція ж голосів на продаж поки що в декілька разів менша.

Це примушує штаби посилено працювати не лише над розбудовою власної піраміди для „каруселі”, а й шукати ефективні шляхи нейтралізації „каруселей” суперників.

Деякі ЗМІ, приміром, пишуть, що в одному з трьох штабів-лідерів мають намір застосувати «суперкарусель». Людям, окрім своєї, так би мовити, рідної «каруселі» пропонують “завербуватися” в карусельні штаби інших кандидатів. І коли їм там видадуть заповнені бюлетені, принести їх прямо у свій штаб. За кожен такий “чужий” бюлетень обіцяють ще по 50 доларів. Якщо додати сотню-півтори доларів, які можна заробити на своєму кандидатові, може набігти в день виборів до 300.

Хитро. Хоча всі опитані нами кандидатами висловлюють сумніви в тому, що ця, непроста, схема спрацює безвідмовно.

Як бути в цій ситуації? Що робити киянам-виборцям?

Заробляти чи не заробляти?

Цікаву схему заробити грошей і не продати при цьому душу пропонує кандидат у мери, екс-губернатор Київщини Євген Жовтяк.

Він радить виборцям не відмовлятись від участі в “каруселі”, але при цьому діяти за своїм планом. А саме: брати у “благодійників”-карусельників заповнені бюлетені, голосувати ними, але при цьому робити їх недійсними, ставлячи також галочку в графі “Проти всіх”. Отриманий чистий бюлетень нести до своїх замовників і брати гроші.

Тим самим, каже пан Жовтяк, якщо ви потребуєте грошей, ви можете отримати їх, але при цьому реально не віддати свій голос за кандидата-шахрая.

Наскільки реальною може бути така схема?

Якихось очевидних заперечень проти неї не видно. Інша справа, наскільки багато людей нею скористаються. Жовтяк подбав про рекламу свого ноу-хау, випустивши та роздавши киянам тисячі листівок. Тож цілком можливо, хтось із киян так і діятиме.

Якими будуть при цьому результати виборів?

Якщо справді всі заплановані “каруселі” запрацюють і при цьому хоча б частина виборців скористається порадами Євгена Жовтяка, зросте кількість недійсних бюлетенів. Якщо при цьому є правдою інформація про “суперкарусель” одного зі штабів (нагадаємо, учасники цієї “каруселі” мають проголосувати за “свого” кандидата й водночас, записавшись до конкуруючих штабів, “нейтралізувати” бюлетені конкурента), значною буде кількість тих, хто не проголосував.

За цих обставин результати виборів у столиці стають ще менш прогнозованими. Війна політтехнологів, війна соціологів, війна компроматів 25 травня логічно завершиться війною “карусельників”. Тут уже киянам-виборцям вирішувати – брати в ній участь, ігнорувати чи намагатись перехитрити творців “каруселі”.

Маша Міщенко, Саша Калініченко