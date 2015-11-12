Радикала Мосійчука позбавили іменного місця у Раді (фото)

Про це у Facebook написав народний депутат Ігор Луценко.

Такий крок був зроблений за розпорядженням спікера парламенту Володимира Гройсмана.

"Табличку "Ігор Мосійчук" Гройсман розпорядився зняти. Хоча Мосійчук є зараз діючим нардепом", - написав Луценко.

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Як повідомляв УНІАН, 17 вересня Верховна Рада за поданням Генпрокуратури дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Мосійчука.

На засіданні ВР було продемонстровано відео за участю нібито Мосійчука, зняте прихованою камерою. На відео мова йшла про можливість вирішення бізнес-питань за гроші.

Через деякий час його затримали в будівлі ВР.

За інформацією Генпрокуратури, Мосійчук підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених п'ятьма статтями Кримінального кодексу.

18 вересня Печерський районний суд Києва виніс рішення про обрання Мосійчуку запобіжного заходу у вигляді взяття під варту до 15 листопада 2015 року.

Вислухавши рішення суду, Мосійчук тоді заявив, що оголошує голодування.