УКРОП заявив про підтримку кандидатів у мери Кривого Рогу та Миколаєва від "Самопомочі"

«Українське об'єднання патріотів – УКРОП» заявляє про рішучу підтримку кандидатів на посади міських голів Кривого Рогу та Миколаєва від Об’єднання «Самопоміч».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

"Олександр Сенкевич у Миколаєві та Юрій Милобог у Кривому Розі протистоятимуть колишнім «регіоналам», які прагнуть взяти реванш на півдні та сході України. Повернення перефарбованих представників минулого режиму буде кроком назад для держави. Це неприпустимо після стількох жертв і втрат, яких зазнала наша країна останнім часом", - йдеться у заяві.

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В "УКРОПі" підкреслили, що партія всіма силами опирається цьому – разом з іншими демократичними силами, прагне не допустити перемоги представників «Опозиційного блоку» у ключових містах півдня та сходу України.

"Тому УКРОП закликає місцеві організації партії у Кривому Розі та Миколаєві максимально мобілізувати членів партії, депутатів, активістів та прихильників для підтримки Юрія Милобога і Олександра Сенкевича у другому турі виборів міських голів 15 листопада та забезпечити контроль над процесом голосування й підрахунку голосів", - повідомили у партії.