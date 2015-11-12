Обама обговорить ситуацію в Україні з партнерами з ЄС на саміті G20
21:47, 12 листопада 2015Політика
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Президент США Барак Обама обговорить ситуацію в Україні в числі інших тем з ключовими партнерами ЄС після саміту G20 в Антальї.
REUTERS
Про це заявив заступник радника президента США з національної безпеки Бен Родс на брифінгу, повідомляє "Газета.Ru".
За його словами, п'ятистороння зустріч з ключовими європейськими партнерами пройде 16 листопада після закінчення роботи саміту.
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У зустрічі візьмуть участь прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон, канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Франсуа Олланд і прем'єр-міністр Італії Маттео Ренці.
Як повідомляв УНІАН, зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним не значиться в розкладі Обами на саміті G20.
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