Обама обговорить ситуацію в Україні з партнерами з ЄС на саміті G20

Про це заявив заступник радника президента США з національної безпеки Бен Родс на брифінгу, повідомляє "Газета.Ru".

За його словами, п'ятистороння зустріч з ключовими європейськими партнерами пройде 16 листопада після закінчення роботи саміту.

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У зустрічі візьмуть участь прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон, канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Франсуа Олланд і прем'єр-міністр Італії Маттео Ренці.

Як повідомляв УНІАН, зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним не значиться в розкладі Обами на саміті G20.