Члени ТВК Дніпропетровська підозрюють, що печатка теркомісії могла зникнути - депутат

23:14, 14 листопада 2015
Політика
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Члени Територіальної виборчої комісії Дніпропетровська підозрюють, що печатка територіальної комісії могла зникнути. 

REUTERS

Про це кореспонденту УНІАН сказав позафракційний народний депутат Тарас Батенко.

Зокрема, депутат стверджує, що голова ТВК ігнорує проводити засідання комісії.

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"Надійшла інформація про те, що може бути відсутня печатка в сейфі. Вона (голова ТВК) відмовляється закріпити печаткою рішення, прийняті більшою кількістю членів територіальної виборчої комісії щодо заміни членів ДВК", - сказав Батенко.

При цьому він зазначив, що на прохання членів ТВК, щоб голова комісії показала печатку в сейфі, то вона, відмовилася це зробити.

"Ми склали заяви на начальника МВС міста Дніпропетровська, начальника СБУ стосовно негайного реагування", - заявив депутат.

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