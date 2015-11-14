Члени ТВК Дніпропетровська підозрюють, що печатка теркомісії могла зникнути - депутат

Про це кореспонденту УНІАН сказав позафракційний народний депутат Тарас Батенко.

Зокрема, депутат стверджує, що голова ТВК ігнорує проводити засідання комісії.

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"Надійшла інформація про те, що може бути відсутня печатка в сейфі. Вона (голова ТВК) відмовляється закріпити печаткою рішення, прийняті більшою кількістю членів територіальної виборчої комісії щодо заміни членів ДВК", - сказав Батенко.

При цьому він зазначив, що на прохання членів ТВК, щоб голова комісії показала печатку в сейфі, то вона, відмовилася це зробити.

"Ми склали заяви на начальника МВС міста Дніпропетровська, начальника СБУ стосовно негайного реагування", - заявив депутат.