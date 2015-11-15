В ОПОРІ оприлюднили дані щодо явки виборців під час другого туру (інфографіка)

Загальнонаціональна явка виборців станом на 20:00 15 листопада склала 34%. Про це повідомляє громадянська мережа ОПОРА.

Читайте такожХто переміг на виборах мерів: результати екзит-полів

"За даними спостерігачів ОПОРИ, які представлені на репрезентативній для усієї країни кількості виборчих дільниць, загальнонаціональна явка виборців станом на 20:00 15 листопада склала 34% (похибка ± 1,1%)", - йдеться у повідомленні.

Під час голосування 25 жовтня явка була вищою на 12,6% і склала близбко 46,6%.

Проте спостерігачі відзначають, що явка на виборах у Дніпропетровську під час другого туру дещо зросла: з 43,6% до 45%.

"Порівнюючи із національною явкою, ми бачимо, що Дніпропетровськ голосує значно активніше, ніж вся країна в середньому. Адже під час виборів 25 жовтня явка в місті була навіть дещо нижчою за всеукраїнську", - підкреслили в ОПОРІ.

Читайте такожЯвка на виборах мера Києва становила 28% - КВУ