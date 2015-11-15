В "УКРОПі" заявляють про спробу зірвати вибори міського голови Дніпропетровська

Про це йдеться у заяві «Українського об’єднання патріотів – УКРОП», опублікованій пресс-секретарем партії на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що наразі ЦВК проводить екстрену нараду, на якій планується зірвати вибори міського голови.

"Це може бути здійснено шляхом скасування постанов, прийнятих міською територіальною виборчою комісією Дніпропетровська за відсутності та бездіяльності голови ТВК Валентини Панкуліч щодо подань про заміну членів районних та дільничних виборчих комісій. Таким чином планується створити враження, що кандидатури районних у місті та дільничних комісій, подані на заміну, стали членами виборчкомів незаконно", - йдеться в повідомленні.

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В "УКРОПі" вважають, що у разі скасування таких подань може скластися ситуація, коли ЦВК вважатиме, що голосування та підрахунок голосів, а також встановлення результатів виборів здійснено начебто нелегітимними виборчими комісіями.

Унаслідок цього вибори міського голови у Дніпропетровську можуть бути не визнані.

"Крім того, що очікуване рішення ЦВК є таким, що суперечить закону, наслідки його для Дніпропетровська важко спрогнозувати", - зазначили в партії.

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"Ми звертаємося до лідерів парламентських фракцій, народних депутатів та міжнародних спостерігачів, журналістів, громадськості, Президента України з проханням висловити чітку позицію щодо захисту волевиявлення жителів Дніпропетровська", - зазначається в заяві.