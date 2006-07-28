Луценко домовився з СБУ контролювати хабарництво серед депутатів

Луценко заявляє, що МВС і СБУ перевірять інформацію про можливі підкупи народних депутатів

Київ. 28 липня. УНІАН. Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО заявляє, що МВС і СБУ домовилися провести перевірку інформації про можливі підкупи народних депутатів.

Про це він сказав в інтерв’ю газеті "Україна молода", опублікованому 28 липня 2006 року у № 136 (2923), відповідаючи на питання, яке стосувалося заяви депутат з фракції БЮТ Олега ЛЯШКА про наявність у нього записів телефонних розмов, які підтверджують факт підкупу голови Верховної Ради України і лідера СПУ Олександра МОРОЗА членом Партії регіонів Андрієм КЛЮЄВИМ.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, йому "болісно, ... що СПУ сьогодні радикально змінилася". При цьому міністр зазначив, що треба "дякувати Богові, подання направлено не до МВС, а до ГПУ та СБУ, бо це їхня компетенція, i я перший зацікавлений в об`єктивному розслідуванні".

Водночас Ю.ЛУЦЕНКО вважає, що "єдина проблема — інформацію про підкуп озвучив ЛЯШКО, а для мене він є журналістом, який «не гнушаєтся» поширення неправдивих даних". "З іншого боку, чутки про неймовірні суми хабарів у нинішньому парламенті стають дедалі гучнішими. Ми обговорили сьогодні з головою СБУ, паном ДРІЖЧАНИМ, ймовірні напрями перевірки не лише цієї, а й багатьох інших інформацій. Не буду розголошувати наші наміри, але у даному випадку йдеться про професійну перевірку імовірного матеріального заохочення депутатів за те чи інше голосування або позицію", - додав міністр.

При цьому Ю.ЛУЦЕНКО зауважив, що мова йде "не лише про скандал зі спікером, а й про інші підозри". "А взагалі, - продовжив він, - якщо БЮТ має докази, їх треба передати до СБУ та Генпрокуратури. Бо я боюся, що політики знову закидають один одного лайном, i люди перестануть реагувати навіть на такі серйозні звинувачення. Боюсь, що в гонці за більший шматок лайна, кинутого в опонента, дійде до того, що віри не буде нікому. А це серйозно, бо тоді політики перестануть боятися суспільного контролю. Якщо п`ять разів кричати «вовки!», то врешті-решт вони з`їдять отару, i ніхто навіть не зреагує. А кричати треба тільки тоді, коли вовк їв, і є докази, що це був він, а не миші".