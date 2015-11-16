У ОБСЄ стурбовані викривленнями волевиявлення через виборчу систему в Україні

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у попередніх висновках, які представники місії передали журналістам після прес-конференції.

"Результати виборів за новою пропорційною системою "відкритих списків" виявили тенденцію до нерівномірного представництва місцевих громад. У деяких округах кандидати, які мають найбільшу підтримку, не були обрані, у той час як кандидати, які були другими або третіми у перегонах, отримали місця в радах, що викликає занепокоєння з приводу того, чи здатна виборча система відображати волевиявлення виборців", - йдеться у попередніх висновках.

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При цьому зазначається, що положення закону про місцеві вибори, якими регулюється проведення другого туру, недостатньо чітко регулюють деякі важливі питання процесу.

"Центральна виборча комісія ухвалила постанову, яка мала на меті роз'яснити деякі положення закону про вибори щодо проведення другого туру голосування, але вона лише повторила положення закону. Таким чином, можливість врегулювання питань, які виявилися проблемними під час проведення першого туру виборів, використана не була", - сказано у висновках.

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