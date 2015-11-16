На виборах мера Житомира переміг Сухомлин (БПП)
В Житомирі у другому турі виборів міського голови переміг чинний перший заступник міського голови, кандидат від партії "Блок Петра Порошена "Солідарність" Сергій Сухомлин.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у Житомирській міській виборчій комісії, такими є попередні результати голосування за результатами обробки 100% протоколів з виборчих дільниць.
За Сухомлина віддали свої голоси 31 637 виборців, а кандидата від ВО "Батьківщина" Любов Цимбалюк підтримали майже 25,7 тисячі осіб.
За інформацією МВК, явка виборців у Житомирі 15 листопада не перевищила 34%.
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Також в комісії розповіли, що зараз вона обробляє протоколи обох районних виборчих комісій Житомира (Корольовської та Богунської) і веде підготовку до першої сесії міськради нового скликання, на якій оприлюднить остаточні результати голосування на виборах мера.
За даними ЦВК, в першому турі виборів мера Житомира, який відбувся 25 жовтня, Сухомлин отримав 21 253 голосів виборців (27,71%), а Цимбалюк - 19 582 (25,53%).