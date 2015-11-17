Суд переніс розгляд скарги на рішення про домашній арешт Корбана на 1 грудня

Апеляційний суд Києва переніс на 1 грудня розгляд скарги Генеральної прокуратури України на рішення Печерського райсуду Києва про домашній арешт лідера партії «УКРОП» Геннадія Корбана.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалив суддя В'ячеслав Дзюбін.

На початку засідання суду сторона обвинувачення додала до своєї скарги додаткові матеріали.

У свою чергу, адвокати Корбана Олексій Шевчук та Оксана Томчук заявили, що їм необхідний час для вивчення доданих матеріалів прокуратури для формування й узгодження позицій.

1 грудня засідання суду розпочнеться об 11.45.

Як повідомляв УНІАН, Корбана було затримано 31 жовтня у Дніпропетровську. Згодом силовики перевезли його до Києва.

Печерський райсуд Києва виніс рішення про домашній арешт Корбана на два місяці - по 31 грудня 2015 року включно. В ухвалі визначено, що Корбан повинен носити електронний засіб контролю.

Рішення Печерського райсуду оскаржили і захисники Корбана, і Генпрокуратура.

Захист вважає обраний судом запобіжний захід незаконним та необґрунтованим, а прокуратура добивається арешту Корбана.