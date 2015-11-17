"Опозиційний блок" в Кривому Розі збирає мітингувальників і "тітушок" – Криворізький УКРОП

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив лідер криворізької організації УКРОПу Микола Колесник.

«Зранку біля міськвиконкому стояли вантажівки. Забрали. Потім ОПО (Опозиційний блок – Ред.) шукав автобуси (10 од.) для підвезення мітингувальників до міськвиконкому, сьогодні не знайдуть, планують проводити завтра зранку, знімуть людей зі змін, планують підтримати Вілкула, трудодні зарахують, в табелі «галочку» поставлять», – написав Микола Колесник.

Він також зазначив, що «опоблоківці» планували «заповнити міськвиконком» «тітушками», але поліція припинила ці спроби. «У місто направлені додаткові сили спецназу і Нацгвардії, щоб уникнути провокацій і зіткнень», – повідомив Микола Колесник. Крім того, за його словами, правоохоронці відкрили два кримінальних провадження за фактом фальсифікацій у ході голосування на спеціальних дільницях.

Нагадаємо, сьогодні, о 18.00, в Кривому Розі заплановане засідання міської територіальної виборчої комісії, яка напередодні оголосила переможцем виборів мера Юрія Вілкула. Представник «Самопомочі» Юрій Милобог, якого підтримують демократичні сили, зокрема й УКРОП, заявляє, що результати виборів сфальсифіковано на користь Вілкула. Мешканці міста готові виходити на мітинг на підтримку демократичних сил.