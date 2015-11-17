Прокуратура здатна вбити ідею Антикорупційного бюро - Касько

Залежність Спеціалізованої антикорупційної прокуратури від ГПУ може поставити хрест на ефективності НАБУ.

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Таку думку висловив заступник генпрокурора Віталій Касько, повідомляє "Українська правда".

За словами Каська, він і сам претендує на пост антикорупційного прокурора, але якщо закон не змінять "і не буде забезпечено дійсну незалежність спеціалізованого антикорупційного прокурора, то сенсу обіймати цю посаду не буде".

"Це дуже прості загрози. Генеральний прокурор може хоч завтра звільнити з посади спеціалізованого антикорупційного прокурора. Розпочати по ньому службову перевірку і звільнити. Хіба це гарантії незалежності? Приміщення, фінансування, все це залежить від доброї волі генпрокурора", - продовжив Касько.

"Немає належного балансу, і спеціалізована антикорупційна прокуратура має статус структурного підрозділу Генпрокуратури, так не має бути", - додав він.

На думку Віталія Каська, антикорупційна прокуратура має формуватись із таких же людей, як Антикорупційне бюро: "Тому що бажання детективам НАБУ дуже швидко відіб’ють, якщо прокурор, який веде процесуальне керівництво у провадженні, буде всі здорові ініціативи тушити. Тобто обидві структури мають бути абсолютно нові і абсолютно з новими поглядами. Якщо так не станеться, то спеціалізована антикорупційна прокуратура вб’є ідею НАБУ".