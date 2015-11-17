Генштаб зриває співпрацю з НАТО у створенні Сил спеціальних операцій - нардеп
Депутат Верховної Ради від "Блоку Петра Порошенка", член комітету з питань національної безпеки і оборони Ірина Фріз заявляє про блокування з боку Генерального штабу Збройних сил України програми співробітництва з НАТО.
Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.
"ГШ не йде на контакти з представниками НАТО та фактично зриває всю співпрацю з місією Альянсу. Фактично ми зіткнулися з блокуванням процесу створення ССО за стандартами НАТО, що відбувається вже біля року. Тренування, що були заплановані в Хмельницькому на кошти США та узгоджені з представниками SOCOM з незрозумілих причин перенесені у Яворів. При цьому ходять жахливі чутки про підстави такого перенесення, в які я не хочу вірити", - розповіла Фріз.
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За словами депутата, керівництво Генштабу не з’являється і на виклики парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони.
"Одночасно з цим Управління спеціальних операцій знаходиться під тиском, а його керівництву, що проявило блискучі результати в зоні АТО, погрожують звільненням, що призведе до відчутного послаблення підрозділів СО", - заявила Фріз.
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Вона констатувала, що сьогодні відбувається відновлення бойових дій на Донбасі, і є підстави прогнозувати відновлення наступальних дій з боку противника.
"В таких умовах дії Генерального штабу мені не зрозумілі та потребують негайних пояснень. Зрив співпраці з партнерами з НАТО є неприпустимим, і вона має бути відновлена негайно. Поки Президент України робить все можливе для збільшення військово-технічної допомоги Україні з боку Альянсу, дії ГШ нівелюють такі зусилля", - написала депутат.