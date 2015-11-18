СБУ попередила українців про небезпечність дитячого спецхарчування з Росії
За поданням Служби безпеки України Міністерство охорони здоров'я відмовилось від придбання продуктів спеціального дієтичного харчування російського виробництва.
Про це йдеться у повідомленні прес-центру СБУ
За результатами ініційованої СБУ експертизи, проведеної фаховою установою з контролю якості лікарських засобів, препарати дієтичного (лікувального) харчування для дітей хворих фенілкетонурією "Тетрафен"/"Нутриген" та "Афенілак" російського виробництва не відповідають встановленим критеріям безпеки.
В них встановлено завищений рівень свинцю та кадмію більше ніж у 10 разів від граничного. Це призводило до численних побічних реакцій, а також до погіршення стану здоров'я у хворих дітей.
Міністерством економічного розвитку і торгівлі проти російського постачальника та українського імпортера небезпечних препаратів застосовано спеціальні санкції у вигляді тимчасового призупинення зовнішньоекономічної діяльності.
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На даний час органами Державної санітарно-епідеміологічної служби вирішується питання щодо заборони до обігу в Україні небезпечних для здоров’я дітей хворих на фенілкетонурію препаратів дієтичного (лікувального) харчування російського виробництва.
Прес-секретар відомства Олена Гітлянська закликала громадян бути обережними з російськими продуктами спеціального дієтичного харчування.
"Шановні батьки! Будьте обережні з продуктами спеціального дієтичного харчування для дітей російського виробництва", - написала вона на своїй сторінці у Facebook.