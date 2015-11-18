На виборах в Краматорську заступник мера Панков переміг нардепа Єфімова

Як передає кореспондент УНІАН, підсумковий протокол голосування був підписаний рано вранці 18 листопада, після перерахунку голосів на 20 дільницях.

За Панкова проголосували 31 857 виборців, а за його опонента - самовисуванця, депутата Верховної Ради з фракції "Блок Петра Порошенко" Максима Єфімова - 28 686 осіб, що становить 52,62% і 47,38% від дійсних голосів, або 51,05% і 45,97% від усіх, хто проголосував.

Процес підрахунку голосів затягнувся через те, що представники Єфімова вимагали у міської виборчої комісії провести перерахунок голосів на 20 дільницях, на яких перемогу Панков здобував з великим відривом. У вівторок Єфімов на прес-конференції визнав свою поразку. Перерахунок голосів на 20 дільницях не виявив ніяких розбіжностей в підрахунках.

Як свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, явка у другому турі виборів мера Краматорська склала 41,53%.

Нагадаємо, за підсумками першого туру Панков отримав підтримку 26 627 виборців (48,04%), Єфімов - 18028 (32,52%).